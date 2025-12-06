Slušaj vest

Nesvakidašnja pljačka se dogodila 18. novembra kod Raške kada su razbojnici ukrali kombi Poštanske štedionice sa dva miliona evra državnog novca.

Sve se ovo dogodilo na putu između Kragujevca i Novog Pazara kada su radnici obezbeđenja stali kako bi jedan od njih otišao do prodavnice, i u tom trenutku su razbojnici ušli u kombi i naterali vozača da nastavi vožnju pod pretnjom oružjem.

Foto: Video plus

Vozili su nekoliko minuta, pa su izbacili i vozača, koji je odmah obavestio policiju o incidentu. To je uradio i prvi član obezbeđenja kada je izašao iz prodavnice i video da vozila nema. Vozilo je ubrzo pronađeno u blizini Novog Pazara, međutim od razbojnika i dalje ni traga.

Šta je najvažnije u samoj istrazi ovakve pljačke, za jutarnji program Kurir televizije objasnio je kriminolog Ratomir Antonović.

"Zapaljen kombi je uništio materijalne dokaze poput DNK"

- Najpre da se uđe u trag počiniocima krivičnog dela, to je suština svake istrage. Trebalo bi naći pokazatelje koji bi mogli da otkriju identitet izvršilaca. Ovde je otežavajuća okolnost to što je kombi zapaljen, dakle uništeni su materijalni dokazi poput DNK, ali i blizina administrativnog prelaza sa Kosovom i Metohijom. To im je dalo mogućnost da se sklone od istražnih organa Republike Srbije - započeo je Antonović.

"Priprema za pljačku Poštanske štedionice je trajala nekoliko meseci" Izvor: Kurir televizija

Antonović je bez dileme da je ova organizacija morala da traje nekoliko nedelja, pa čak i meseci, te da je neko iz sistema bezbednosti morao da im pruži logističku podršku jer je na poligrafu dokazano da to nisu sami vozači.

- Ovde je pitanje ko im je dao logistiku jer nisu mogli sami da znaju trasu i sadržaj ovog kombija. Neko je morao da im da logistiku i taj momenat bi mogao da nam ukaže na eventualne počinioce krivičnog dela. Problem predstavlja i samo mesto gde se počinilo krivično delo jer nije pokriveno kamerama, ali i blizina, kao što sam spomenuo, administrativnog prelaza koji im je olakšao bekstvo. Priprema je bila opsažna jer je zahtevala da neko pruži logistiku, pa je moralo da se organizuje adekvatno i brzo reagovanje. Ta priprema je bila velika i sigurno je trajala nekoliko nedelja, ako ne i meseci - zaključio je Antonović.

