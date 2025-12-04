Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Petrovcu na Mlavi, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom mestu, uhapsili su Z. T. (59) iz okoline Petrovca na Mlavi, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost.

Sumnja se da je on, kao odgovorno lice jedne preduzetničke radnje, u svom objektu u okolini Petrovca na Mlavi, od 15. jula 2024. do 15. januara ove godine, organizovao razne svečanosti, a kako bi izbegao plaćanje poreskih obaveza, promet nije evidentirao u poslovnim knjigama, navodi se u saopštenju MUP.



Na ovaj način je, kako se sumnja, utajio porez u iznosu više od 8.000.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.