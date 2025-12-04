Slušaj vest

Osumnjičeni Andrija S. (25) iz Beograda koji se tereti da je ponedeljak uveče izazvao saobraćajnu nesreću u Novom Sadu kada se BMW-om zakucao u taksi pun putnika, nakon stravičnog udesa ponašao se hladnokrvno i nije pružio pomoć povređenima!

Udes se, podsetimo, desio u ponedeljak 1. decembra u večernjim časovima u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu, kada se Andrija S. luksuznim kolima zakucao u taksi vozilo kojim je upravljao Boro Kuzmanović (53) koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok su njegove tri putnice zadobile povrede.

Inače, na društvenim mrežama deli se video-snimak nakon nesreće u Novom Sadu na kome se može videti kako osumnjičeni za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, izlazi iz BMW-a i uopšte ne prilazi smrskanom taksi vozilu koje se dimi nakon stravičnog udesa. Uzima nešto iz vozila i telefonira u neposrednoj blizini smrskanih vozila, dok vozači koji nailaze u udes izlaze iz vozila i prilaze da vide kako mogu da pomognu putnicima iz taksi vozila.

Bez emocija, hladnokrvno

Na pomenutom video snimku koji je preplavio mreže osumnjičeni se šetka i stoji sa strane, a deluje potpuno smireno i odsutno.

1/10 Vidi galeriju Fotografije nakon stravične nesreće u Novom Sadu Foto: printscreen/instagram/192_rs, Kurir.rs/T.Majkić

Prema rečima očevidaca, kada je policija došla na lice mesta, osumnjičeni Andrija S. hladnokrvno je stajao i davao izjavu policajcu kao "da je u pitanju pisanje prekršajne kazne", a ne jeziva nesreća u kojoj ima poginulih i teško povređenih.

Takvi komentari su se i nizali na mrežama: "Ovo je užas! Ovaj čovek kao da nije vozio ta kola, tako se ponaša, ništa ga ne dotiče, a pobio ljude", "Nečuveno! Kako je ovaj čovek hladnokrvan, a nekome je uništio život", "Sramota! Treba ga osuditi na doživotnu robiju" - piše na mrežama o nesreći.

U međuvremenu, takođe, isplivala je fotografija osumnjičenog vozača BMW na kojoj se vidi da sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera - "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića.

Osumnjičeni Andrija S. u društvu braće blokadera Foto: Printscreen

- Reč je o blokaderu iz Beograda, čemu svedoči fotografija koja se deli društvenim mrežama - podsetio je izvor.