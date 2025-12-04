Slušaj vest

Advokatska komora Srbije saopštila je da su beogradski advokati Luka i Danilo Nikolić napadnuti u jednom ugostiteljskom objektu u glavnom gradu, pri čemu je advokat Luka Nikolić zadobio teške telesne povrede. Kako navode iz Komore, napad su izvršila poznata lica, a incident se dogodio bez povoda.

Zbog toga AKS oštro osuđuje napad i zahteva od Vrhovnog javnog tužilaštva da hitno reaguje da preispita postupanje nadležnog tužioca, utvrdi eventualne greške i sankcioniše odgovorne, uz obavezu da Advokatsku komoru obavesti o preduzetim koracima.

Povodom navoda da je napad usledio zato što je jedan od advokata nosio duksericu sa obeležjem Mačevalačkog kluba Partizan, oglasilo se i Jugoslovensko sportsko društvo Partizan. Iz ove organizacije poručuju da najoštrije osuđuju svaki oblik nasilja, diskriminacije i netolerancije, kao i da izražavaju iskreno žaljenje zbog napada.

„Partizan osam decenija neguje principe fer-pleja, međusobnog uvažavanja i sportskog duha. Nikada nećemo podržavati nasilje niti bilo kakvu zloupotrebu naših simbola”, navodi se između ostalog u njihovom saopštenju.

Partizan je pozvao nadležne institucije da što pre utvrde sve okolnosti incidenta i adekvatno kazne počinioce. Ujedno su uputili apel građanima, navijačima i simpatizerima kluba da nastave da promovišu vrednosti dostojanstva, solidarnosti i poštovanja.