Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Negotinu i Majdanpeku isključili su iz saobraćaja četvoro vozača, trojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola i jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Boru zaustavila je pedesetčetvorogodišnjeg vozača „pežoa” koji je vozio sa 1,71 promil alkohola u organizmu i dvadesetsedmogodišnjeg vozača „sitroena” sa 1,61 promil alkohola.

U Negotinu iz saobraćaja je isključen dvadesetosmogodišnji vozač automobila „dajhatsu” koji je vozio sa 1,42 promila alkohola u organizmu, a u Majdanpeku pedesetpetogodišnja žena koja je upravljala „folksvagenom” pod dejstvom marihuane.