SAOBRAĆAJNA POLICIJA IMALA PUNE RUKE POSLA! U borskom okrugu 4 vozača isključena iz saobraćaja zbog vožnje u pijanom i drogiranom stanju!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Negotinu i Majdanpeku isključili su iz saobraćaja četvoro vozača, trojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola i jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Saobraćajna policija u Boru zaustavila je pedesetčetvorogodišnjeg vozača „pežoa” koji je vozio sa 1,71 promil alkohola u organizmu i dvadesetsedmogodišnjeg vozača „sitroena” sa 1,61 promil alkohola.
U Negotinu iz saobraćaja je isključen dvadesetosmogodišnji vozač automobila „dajhatsu” koji je vozio sa 1,42 promila alkohola u organizmu, a u Majdanpeku pedesetpetogodišnja žena koja je upravljala „folksvagenom” pod dejstvom marihuane.
Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
