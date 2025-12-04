Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Negotinu i Majdanpeku isključili su iz saobraćaja četvoro vozača, trojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola i jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Boru zaustavila je pedesetčetvorogodišnjeg vozača „pežoa” koji je vozio sa 1,71 promil alkohola u organizmu i dvadesetsedmogodišnjeg vozača „sitroena” sa 1,61 promil alkohola.

U Negotinu iz saobraćaja je isključen dvadesetosmogodišnji vozač automobila „dajhatsu” koji je vozio sa 1,42 promila alkohola u organizmu, a u Majdanpeku pedesetpetogodišnja žena koja je upravljala „folksvagenom” pod dejstvom marihuane.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Ne propustiteHronikaVOZAČ U BORU ŠOKIRAO SAOBRAĆAJCE: Vozio "alfu" u stanju veoma teškog pijanstva, odmah je kažnjen!
4.jpg
HronikaSEO ZA VOLAN SA SKORO 4 PROMILA! Saobraćajci u Boru i Majdanpeku radili punom parom, vozači završili na trežnjenju!
alkotest-damir-dervisagic.jpg
Hronika6 VOZAČA ISKLJUČENO IZ SAOBRAĆAJA ZBOG ALKOHOLA: Među njima i jedna žena, MUP apeluje na pijane vozače!
2.jpg
SrbijaISKLJUČENA 4 PIJANA VOZAČA: Pune ruke posla za policiju u Boru, Negotinu i Kladovu
alkotest-damir-dervisagic.jpg