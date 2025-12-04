Slušaj vest

Dvojica Srba i Šveđanka uhapšeni u velikoj međunarodnoj akciji, a prema prvim rezultatima istrage, sumnja se da su oni, kao deo šire kriminalne grupe, mamili žrtve i uzimali od njih zlato i druge dragocenosti u zamenu za falsifikovan novac.

Perfektno osmišljena prevara

Osumnjičeni su organizovali sastanke širom evropskih gradova, predstavljajući se kao ozbiljni investitori zainteresovani za kupovinu kompanija ili nekretnina.

- Mamili su prodavce obećanjem velikih poslovnih transakcija, a od žrtava su tražili da donesu zlatne poluge i druge plemenite metale kao "dokaz likvidnosti". U stvarnosti, osumnjičeni nikada nisu imali nameru da kupe bilo kakvu imovinu, već su od žrtava preuzimali plemenite metale i zauzvrat im davali falsifikovan novac. U nekim slučajevima, tražili su i dodatni "dokaz" kroz kriptovalute tokom onlajn sastanaka, čime je prevara prelazila u domen visokotehnološkog kriminala - ističu nadležni.

Zlatne poluge Foto: Beta

Jedan od slučajeva posebno je privukao pažnju istražitelja kada je jedna od žrtava u Belgiji, u junu 2025. godine, predala zlatne poluge vredne 140.000 evra, verujući da učestvuje u legalnoj poslovnoj transakciji.

- Umesto dogovorene kupovine, dobila je 155.000 evra falsifikovanog novca, a planirana doplata u kriptovaluti, vredna 60.000 evra, sprečena je zahvaljujući brzoj reakciji belgijske policije - dodaju.

Druga žrtva našla se na udaru kriminalne grupe u Srbiji, u julu iste godine.

- Oštećeni Srbin je kriminalcima predao zlato vredno čak 180.000 evra, a zauzvrat dobio neverovatnih 680.000 evra falsifikovanih novčanica, pažljivo upakovanih i pripremljenih da izgledaju potpuno autentično.

Zaplenjeni falsifikovani milioni Tokom koordinisanih upada policija je izvršila pretrese stanova i drugih objekata u Belgiji, Švedskoj, Italiji i nemačkom okrugu Hajnsberg. Istražitelji su, prilikom pretresa, pronašli mašine za brojanje novca, kofere pune falsifikovanih novčanica, elektronske uređaje koji su služili za komunikaciju i planiranje, kao i veću količinu gotovine i skupocenog nakita. Vlasti su zaplenile i blokirale višemilionsku imovinu osumnjičenih.

Istraga se nastavlja, tragovi vode širom Evrope

U akciji su učestvovale i pravosudne institucije iz Italije, Belgije, Švedske i Nemačke, a kako navode organi u Drezdenu, istraga se nastavlja jer se sumnja da je kriminalna mreža mnogo veća nego što se prvobitno verovalo.

Istražitelji trenutno rade na identifikaciji ostalih članova grupe, kao i na utvrđivanju tačnog broja žrtava, među kojima se nalaze biznismeni i investitori iz više evropskih gradova.