Vatrogasci su imali intervenciju u Ulici Stevana Sinđelića u naseljenom mestu Kaluđerica
PLANUO NAPUŠTENI KIOSK U KALUĐERICI! Osam vatrogasaca gasilo požar u beogradskom naselju! (foto)
U beogradskom naselju Kaluđerica oko podne je došlo do požara kada je, iz za sada nepoznatog razloga, buknuo napušteni kiosk.
Policiji i vatrogascima je prijavljeno da oko 11.30 časova u Ulici Stevana Sinđelića u naseljenom mestu Kaluđerica u opštini Grocka gori napušteni kiosk.
Planuo požar u napuštenom kiosku Foto: VSJ Voždovac
Na teren su izašla dva vatrogasna vozila sa osam vatrogasaca-spasilaca iz Vatrogasno spasilačke jedinice Voždovac. Požar je lokalizovan u 12 časova, a razlog zbog čega je došlo do požara utvrdiće dalja istraga.
