Slušaj vest

U beogradskom naselju Kaluđerica oko podne je došlo do požara kada je, iz za sada nepoznatog razloga, buknuo napušteni kiosk.

Policiji i vatrogascima je prijavljeno da oko 11.30 časova u Ulici Stevana Sinđelića u naseljenom mestu Kaluđerica u opštini Grocka gori napušteni kiosk.

1/2 Vidi galeriju Planuo požar u napuštenom kiosku Foto: VSJ Voždovac