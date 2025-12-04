Slušaj vest

U beogradskom naselju Kaluđerica oko podne je došlo do požara kada je, iz za sada nepoznatog razloga, buknuo napušteni kiosk

Policiji i vatrogascima je prijavljeno da oko 11.30 časova u Ulici Stevana Sinđelića u naseljenom mestu Kaluđerica u opštini Grocka gori napušteni kiosk.

Planuo požar u napuštenom kiosku Foto: VSJ Voždovac

Na teren su izašla dva vatrogasna vozila sa osam vatrogasaca-spasilaca iz Vatrogasno spasilačke jedinice Voždovac. Požar je lokalizovan u 12 časova, a razlog zbog čega je došlo do požara utvrdiće dalja istraga. 

