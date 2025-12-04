Slušaj vest

Načelnik Uprave saobraćajne policije MUP Srbije pukovnik Slaviša Lakićević navodi da bezbednost dece nije prostor za kompromis. Lakićević je reagovao nakon jučerašnjeg privođenja vozača autobusa N.P: (40) koji je trebalo da učenike trećeg razreda OŠ Ujedinjene nacije preveze do "Teatra Vuk", a koji je bio pozitivan na čak četiri narkotika.

Podsetimo, kontrolom je utvrđeno da je vozač, koji je isključen iz saobraćaja, pozitivan na kanabis, amfetamin, opijate i benzodiazepame.

- Ovakvo ponačanje predstavlja ozbiljno ugrožavanje života i bezbednosti dece, kao i grubo kršenje svih zakonskih normi i profesionalnih standarda. Uprkos svakodnevnim apelima i porastu broja poginulih u saobraćaju, beležimo neprihvatljive slučajeve potpune neodgovornosti i bahatosti. Ovo nije samo prekrčaj - ovo je direktan napad na bezbednost najmlađih - ističe načelnik Lakićević.

- Uprava saobraćajne policije upozorava sve prevoznike i vozače angažovane u prevozu dece da će kontrole biti dodatno pooštrene, učestalije i rigoroznije. Prevoz dece je najviša obaveza i odgovornost, i svaki pokušaj ugrožavanja njihove sigurnosti biće sankcionisan najstrože moguće u skladu sa zakonom - rekao je za Kurir.

Lakićević je pozvao sve prevoznike da hitno preispitaju svoje interne kontrole, procedure i nadzor nadzor nad zaposlenima.

- Bezbednost dece nije prostor za kompromis. Uprava saobraćajne policije neće dozvoliti da neodgovorni pojedinci ugroze živote, naruše poverenje javnosti i obezvrede napore svih onih koji savesno i profesionalno obavljaju svoj posao a što se potvrđeno i današnjim preduzumanjem zakonskih mera prema vozaču pomenutog autobusa.

Kurir.rs

Stručnjak za saobraćaj o kaznama i testiranju na narkotike