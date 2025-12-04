NAČELNIK UPRAVE SAOBRAĆAJNE POLICIJE POSLE HAPŠENJA DROGIRANOG VOZAČA AUTOBUSA: Bezbednost dece nije prostor za kompromis!
Načelnik Uprave saobraćajne policije MUP Srbije pukovnik Slaviša Lakićević navodi da bezbednost dece nije prostor za kompromis. Lakićević je reagovao nakon jučerašnjeg privođenja vozača autobusa N.P: (40) koji je trebalo da učenike trećeg razreda OŠ Ujedinjene nacije preveze do "Teatra Vuk", a koji je bio pozitivan na čak četiri narkotika.
Podsetimo, kontrolom je utvrđeno da je vozač, koji je isključen iz saobraćaja, pozitivan na kanabis, amfetamin, opijate i benzodiazepame.
- Ovakvo ponačanje predstavlja ozbiljno ugrožavanje života i bezbednosti dece, kao i grubo kršenje svih zakonskih normi i profesionalnih standarda. Uprkos svakodnevnim apelima i porastu broja poginulih u saobraćaju, beležimo neprihvatljive slučajeve potpune neodgovornosti i bahatosti. Ovo nije samo prekrčaj - ovo je direktan napad na bezbednost najmlađih - ističe načelnik Lakićević.
- Uprava saobraćajne policije upozorava sve prevoznike i vozače angažovane u prevozu dece da će kontrole biti dodatno pooštrene, učestalije i rigoroznije. Prevoz dece je najviša obaveza i odgovornost, i svaki pokušaj ugrožavanja njihove sigurnosti biće sankcionisan najstrože moguće u skladu sa zakonom - rekao je za Kurir.
Lakićević je pozvao sve prevoznike da hitno preispitaju svoje interne kontrole, procedure i nadzor nadzor nad zaposlenima.
- Bezbednost dece nije prostor za kompromis. Uprava saobraćajne policije neće dozvoliti da neodgovorni pojedinci ugroze živote, naruše poverenje javnosti i obezvrede napore svih onih koji savesno i profesionalno obavljaju svoj posao a što se potvrđeno i današnjim preduzumanjem zakonskih mera prema vozaču pomenutog autobusa.
Kurir.rs
Stručnjak za saobraćaj o kaznama i testiranju na narkotike