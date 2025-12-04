Slušaj vest

Policija već 18 dana intenzivno traga za pljačkašima koji su 17. novembra kod Raške izveli spektakularnu pljačku kombija za transport novca. Kako smo ranije pisali, naoružani napadači su tog dana oteli, pa opljačkali kombi za transport novca i sa ukradenih dva miliona evra, kako se sumnja, pobegli ka Kosovu i Metohiji!

- Incident su prijavili radnici obezbeđenja koji su prevozili novac od Kragujevca ka Novom Pazaru. Odmah nakon prijave, policija je izvršila ispitivanje zaposlenih, uključujući i poligrafsko testiranje , kako bi se razjasnile sve okolnosti pljačke. Iako istražitelji danonoćno rade na slučaju, do sada nema značajnog pomaka - kaže izvor Kurira.

Iz izvora bliskih istrazi ističu da potraga za napadačima traje i da se istraga neće završiti dok svi odgovorni ne budu privedeni pravdi. Kako naš sagovornik kaže, nadležni pokušavaju da razotkriju ne samo ko su direktni izvršioci, već i da li je u organizaciji ovog zločina učestvovao neko "iznutra".

Mapa kretanja blindiranog kombija:

Mapa kretanja blindiranog kombija Foto: Kurir

Na putu od Kragujevca do Novog Pazara došlo do otmice i pljačke

Policiju su, podsetimo, o pljački obavestila dvojica muškaraca, koji su prevozili kombi s parama od Kragujevca ka Novom Pazaru.

- Sve je počelo oko 18 sati u selu Kučane kod Raške. U tom selu se kombi pun para zaustavio kod jedne prodavnice. Jedan od muškaraca iz obezbeđenja transporta novca ušao je u prodavnicu, a drugi je ostao da ga čeka u vozilu. Navodno, pored njih je stao džip iz koga je izleteo muškarac, upao u kombi i, navodno, naredio vozaču da vozi ka Novom Pazaru, što je ovaj i učinio - počinje priču izvor.

Prema njegovim rečima, kada je muškarac izašao iz prodavnice video je da nema ni kombija ni kolege.

- Odmah je pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo. Nekih 35 minuta kasnije policiju je pozvao i drugi muškarac, vozač kombija, koji je ispričao da je bio otet sa sve kombijem. On je rekao da mu je u Kučanima upao razbojnik u vozilo, da mu je preteći prištoljem naredio da vozi ka Novom Pazaru, te da ga je naterao da skrenu s glavnog puta u mestu Batnjik. Na zabačenom delu mu je naredio da izađe iz kombija, što je on i učinio, navodno plašeći se za svoj život - navodi naš sagovornik i dodaje da je u ataru sela Batnjik potom pronađen zapaljen kombi.

Zapaljen kombi Foto: Video plus

Istražitelji veruju da je pljačka do detalja planirana jer se odvila u području koje je pokriveno gustom šumom i slabo naseljeno.

- Razbojnik je pobegao s parama, očigledno je da je imao u saučesnika koji ga je možda čekao na toj lokaciji, te da su nastavili beg drugim vozilom. Sumnja se da su se uputili ka Kosovu - kaže izvor i dodaje da je ova neviđena pljaška očigledno dobro osmišljena i prirpmljena.

- Osumnjičeni je morao da ima i logistiku, a moguće i pomoć "iznutra", u smislu da mu je neko javio detalje o transportu, vreme polaska, mesto odlaska, putanju kretanja i slično.

Prošli poligraf

Radnici obezbeđenja koji su bili u pratnji kombija za transport novca bili su ispitani na poligrafu, a kako smo ranije pisali, isti su i prošli.