Vozač kamiona, koji je kako se sumnja, udario u nadvožnjak u blizini groblja Orlovača, nepomično leži pored vozila.

Kako se nezvanično saznaje, on se, nakon saobraćajne nesreće, žalio na bolove u predelu grudnog koša zbog čega je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar gde će mu biti urađena dijagnostika.

Gornji deo kamiona je oštećen.

Kako se nezvanično saznaje, tovarni deo teretnog vozila udario je u nadvožnjak. Tom prilikom je iz njega ispao deo tovara koji se nalazio u kamionu.

Policijski uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija bez zastoja.

Kurir.rs/Blic/Foto: Ilustracija

