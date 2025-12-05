Slušaj vest

U Okružnom sudu u Denpasaru u Indoneziji počelo je suđenje okrivljenima za brutalnu mafijašku likvidaciju Srbina Živana Radmanovića (32) koji je u junu izrešetan u luksuznoj vili na Baliju nakon proslave rođendana njegove supruge.

Maskirani napadači, podsetimo, 14. juna, pola sata posle ponoći, čekićem su razbili vrata vile i upali u kupatilo gde je bio Radmanović. Sasuli su kišu metaka u Radmanovića koji godinama živi u Australiji. U pucnjaci je sa sedam hitaca pogođen njegov prijatelj Sanar Ganim (35). Egzekutori su pobegli nakon zločina na skuterima, a samo nekoliko dana kasnije u velikoj akciji indonežanske policije uhapšene su ubice i logističar - Darsi Dženson (27), Džoškun Mevlut (23) i Topou Paša Midolmor (37).

Pretnje

Suđenje koje se prati pod budnim okom javnosti počelo je pre dve nedelje, a poslednje ročište održano je u ponedeljak 1. decembra i na njemu je trebalo da svedoče udovica Živana Radmanovića, Jasmin, zatim teško povređeni Sanar Ganim i njegova supruga Danijela, inače Jasminina rođena sestra. Međutim, oni se na sudu nisu pojavili zbog pretnji koje dobijaju već mesecima, tačnije od mafijaške likvidacije u kojoj je ubijen Živan Radmanović.

Javni tužilac (JPU) Okružnog tužilaštva Badung objasnio je da svedoci koji se nalaze u Australiji ne mogu lično da prisustvuju ročištu iz bezbednosnih razloga. Tužilac je rekao sudskom veću da su žrtve-svedoci, Sanar Ganim, Danijela i Jasmin, navodno dobile ozbiljne pretnje i te prijave su evidentirane u lokalnoj policiji. Na ročištu je odlučeno da se ne odugovlači sa postupkom već da se njihov iskaz iz istrage pročita na sudu.

- Pored izjava koju se pročitane oštećeni svedoci dostavljene su i dopune iskaza, pa je tako ranjeni Ganim negirao da je deo neki kriminalne bande s obzirom da se sumnja da je mafijaško ubistvo eskaliralo nakon sukoba u australijskom podzemlju - navode oni i dodaju da su oštećenima koji u svom vlasništvu imaju prodavnice potpuno uništene i demolirane nakon likvidacije Radmanovića, kao i jedno od imanja koje imaju u svom posedu.

Izvinjenje udovici

U vili na Baliju kobne večeri oči u oči sa osumnjičenim ubicama bile su i supruge Radmanovića i Ganima, koje su u svojim izjavama potvrdile identitete okrivljenih. Nakon što su pročitane izjave svedoka, za reč se javio i okrivljeni Darsi Dženson.

- Shvatam da Jasmin ovo ne želi da čuje od mene, ali želim da joj se izvinim zbog svojih postupaka koje su napravile haos u njenom životu - rekao je okrivljeni dok je prevodilac prevodio njegove reči.

- Izvinjavam se i izražavam svoje najdublje saučešće i osećam krivicu za sve što se desilo koja me proganja svaki dan. Samo sam želeo to da vam kažem, žao mi i izvinite. Hvala vam što ste mi dali reč - rekao je okrivljeni ubica, a potom su trojica okrivljenih spustili glavu nakon njegovih reči. Inače, na prethodnom ročištu jedan od okrivljenih se smejao na suđenju.