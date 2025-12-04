Slušaj vest

Luka J. (39) poreklom iz Srbije jedini je osumnjičeni za krađu 250.000 evra iz luksuznog stana filmskog producenta u Pariz, prenosi La Parisien.

Kako navode mediji, provala u stan u jednom od najluksuznijih pariskih kvartova dogodila se u martu ove godine, a Luka J. koga su mediji prozvali "srpski Lupin" uhapšen je i optužen u maju ove godine za organizovanu pljačku i pranje novca. Međutim, život misterioznog Luke ne prestaje da intrigira francuske medije.

- Luka J. navodno živi u Belgiji, u kampu za izbeglice i otac je šestoro dece. Rođen je u Rimu od roditelja koji su poreklom iz Srbije, nikada nije išao u školu i prihvatio je život u kojem su pravila stvorena da bi se kršila. On je nelicencirani prodavac automobila, satova i nakita, a možda čak i majstor provalnik - opisuju novinari La Parisiena misterioznog Srbina i nastavljaju:

Čovek sa mnogo lica

- Ovaj čovek sa mnogo lica, čija trodnevna bradica možda krije tajne, predstavlja enigmu koju pariski istražni sudija pokušava da reši. Njegova široka ramena, prekrivena jednostavnim plavim flisom, nose težinu prošlosti obeležene organizovanim kriminalom - zaključuju u poetskom duhu francuski novinari.

Istražitelji sumnjaju da je Luka J. i grupa sa kojom sarađuje možda odgovorna i za druge provale u Parizu.

- Proverava se da li je on učesnik još neke od pljački u luksuznim delovima grada. Očekuje se da će tokom suđenja biti razotkrivene brojne tajne iz kriminalne prošlosti ovog međunarodnog lopova - navode.

Provala za koju je Luka J. optužen samo je jedna u nizu u najskupljim pariskim kvartovima 7. i 17. arondismenu. Kako objašnjavaju francuski mediji, ovo su kvartovi u kojima stanuju bogataši, diplomate i biznismeni.

Koristili priliku

- Stanovi su opremljeni sefovima, ali ono što ih uprkos tome čini pogodnim za provalnike je to što njihovi stanari često odsustvuju na duži period. Provalnici su toga svesni i koriste svaku mogućnost da dobro zarade - prenose mediji.

Jedna od žrtava bahatih provalnika bio je i meksički tajkun kome su odnete dragocenosti u višemilionskom iznosu.

- Provalu u stanu Bernarda Gomeza Martineza, jednog od potpredsednika Televisa grupe, otkrila je čistačica. Iz njegovog luksuznog stana koji ima čak 500 kvadratnih metara nestali su skupi satovi, nakit, koža i novac. Lopovi su, kako je utvrđeno, u stan ušli kroz otvor za ventilaciju.

Tajkun: Ukradene stvari imaju sentimentalnu vrednost Meksički tajkun, preneli su francuski mediji, rekao je da je provala za njega više od finansijskog gubitka.

- Ukradene stvari su jedinstvene, imaju sentimentalnu vrednost. Zamislite kako je kada izgubite porodični medaljon koji se nasleđivao kroz generacije- naveo je.