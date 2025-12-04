Slušaj vest

Žena (78) iz Zaječara, preminula je jutros u UKC Niš, od posledica povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći.

Saobraćajna nesreća, prema navodima Informera, dogodila se juče oko 17 časova u ulici Dimitrija Tuciovića u Nišu, kada je na ženu na obeleženom pešakom prelazu naleteo automobil marke "folksvagen", niških registarskih tablica. Povređenu ženu Hitna pomoć je transportovala u UKC Niš, ali je nažalost podlegla povredama.

O nesreći je obavešteno Osnovno i Više javno tužilaštvo u Nišu, a policija je obavila uviđaj. Istraga povodom stravične nesreće je i dalje u toku.

(Informer - Kurir.rs)

