BAKA (78) POGINULA NA PEŠAČKOM PRELAZU U NIŠU: Na staricu naleteo "folksvagen"
Žena (78) iz Zaječara, preminula je jutros u UKC Niš, od posledica povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći.
Saobraćajna nesreća, prema navodima Informera, dogodila se juče oko 17 časova u ulici Dimitrija Tuciovića u Nišu, kada je na ženu na obeleženom pešakom prelazu naleteo automobil marke "folksvagen", niških registarskih tablica. Povređenu ženu Hitna pomoć je transportovala u UKC Niš, ali je nažalost podlegla povredama.
O nesreći je obavešteno Osnovno i Više javno tužilaštvo u Nišu, a policija je obavila uviđaj. Istraga povodom stravične nesreće je i dalje u toku.
