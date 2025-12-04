Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su R. L. (33), sa područja ove opštine, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio tri krivična dela krađa.

Sumnja se da je on ukrao 400 kilograma kupusa sa parcele jednog meštanina, kao i različitu prehrambenu i tehničku robu iz prodavnice u Bačkom Petrovom Selu.

Takođe, sumnja se da je ukrao moped koji je policija pronašla i vratila vlasniku.

R. L. je pokušao da pobegne policiji pa se tereti i za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, Osnovnom javnom tužiocu u Bečeju.

