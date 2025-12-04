Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu uhapsili su I. S. (41) i N. Đ. (42) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.

Oni se sumnjiče da su 29. novembra ove godine, ispred jednog ugostiteljskog objekta u Požarevcu, izvukli iz automobila četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca i zadali mu više udaraca u glavu i telo, nakon čega su pobegli.

Povređeni muškarac zbrinut je u Opštoj bolnici u Požarevcu.

Osumnjičenima je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega su, uz krivičnu prijavu, privedeni u Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu.