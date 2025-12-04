Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv 40-godišnjeg Vladimira M. zbog postojanja opravdane sumnje da je 13. avgusta 2025. godine oko 21:10 časova u ulici Bulevar Kralja Aleksandra, kod Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tokom održavanja neprijavljenog javnog napao policijskog službenika - oštećenog J. O, koji je vršio službene dužnosti i obavljao poslove javne bezbednosti i tom prilikom mu naneo laku telesnu povredu.

Optužnica, kojom se okrivljenom na teret stavlja krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti u sticaju sa krivičnim delom nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, predata je Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Vladimiru M. produži meru zabrane napuštanja stana uz primenu mere elektronskog nadzora.

Postoji opravdana sumnja da je okrivljeni 13. avgusta oko 21:10 časova u ulici Bulevar Kralja Aleksandra, kod Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tokom održavanja neprijavljenog javnog najpre prišao policijіskom službeniku J. O. uperivši mobilni telefon ka njemu i snimavši ga, dok je oštećeni J. O. u rukama držao službenu legitimaciju rekavši okrivljenom: "spusti telefon i daj mi ličnu kartu".



Vladimir M. je tada levom rukom udario u desnu ruku oštećenog izbivši mu službenu legitimaciju iz ruke, nakon čega je okrivljeni napravno iskorak i desnom rukom - šakom stisnutom u pesnicu, udario ošećenog u predelu brade, usled čega je oštećeni policijski službenik J. O. pao na tlo. Tom prilikom J. O. je zadobio laku telesnu povredu.