Ponovoljeno suđenje Gregoru Nemetu (37) iz Temerina, koji se tereti da je u noći između 25. i 26. decembra 2023. godine sekirom ubio svog oca Mihalja Nemeta (76), biće nastavljeno 15. decembra.

On će na glavni pretres u novosadski Viši sud biti doveden iz pritvora, koji mu je poslednji put produžen do 21. decembra, piše novosadski Dnevnik.

Prema optužnici koju zastupa javni tužilac Jelena Stojaković Mustakas, okrivljeni Gregor Nemet je u stanju kada mu je sposobnost da shvati značaj svog dela i upravlja svojim postupcima usled upotrebe alkohola bila bitno smanjena, svestan svog dela, hteo njegovo izvršenje, lišio života člana svoje porodice, svog oca Mihalja Nemeta, kojeg je prethodno zlostavljao. On je prema pokojnom ocu, kako se navodi, bio agresivan kada mu nije davao novac za kupovinu alkohola, te ga je tako i kritičnom prilikom, kada mu pokojni oštećeni nije dao pare za kupovinu rakije, udario više puta tupim delom sekire, u predelu glave dok je pokojni ležao na krevetu u sobi.

Brani se ćutanjem Okrivljeni se do sada nije izjašnjavao o zločinu, nego je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem. Prema našim saznanjima i na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu nije iznosio odbranu.

