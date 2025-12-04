Slušaj vest

Tokom četvrtog dana suđenja Brajanu Volšu kome se tereti da je počinio brutalan zločin nad suprugom, inače Beograđankom Anom Volšsvedočio je Vilijam Fastou koji je priznao da je da bio Anin ljubavnik!

Na današnjem suđenju svedočio je Vilijam Fastou, agent za nekretnine u Vašingtonu koji je radio sa ubijenom Anom.

Svedok Vilijam Fastou Foto: Printskrin You Tube

Ljubavna afera

- Ana i ja smo imali posebnu vezu. Poveravali smo se jedno drugom, bili smo u intimnoj vezi tokom njenog boravka u Vašingtonu - rekao je na početku suđenja Fastou koji se sada sreo oči u oči sa Aninim suprugom kome se na teret stavlja više dela među kojima su ubistvo i komadanje supruge, kao i laganje policije. Kako se sumnja, Volš je posle zločina Anine posmrtne ostatke bacio na nekoliko različitih lokacija. Inače, telo Ane Volš do danas nije pronađeno.

- Ana i ja smo izlazili nekoliko puta u toku nedelje. Viđali smo se i često i organizovali smo posete raznim događajima, između kojih su i gledanje filmova... Išli smo zajedno i na treninge fitnesa. Ana bi često ostala kod mene. Spavala je u mojoj kući.

Tokom suđenja Fastou je naveo da su Ana i njen suprug sada okrivljeni Brajan imali probleme u braku. Tačnije, objasnio je da jedan od velikih problema bio i to što je Ana želela da se preseli u Vašington, a Brajan se s tim nikako nije slagao.

- Ana je bila jako razočarana što nije bila u poziciji da bude majka kakvu su deca zaslužila - naveo je svedok na suđenju i dodao da mu je često pričala o tome da je Brajan zbog svojih krivičnih dela u kućnom pritvoru i da je bila prinuđena da iz tog razloga živi na dve lokacije.

Odlučila sve da kaže

Kako je potom svedok objasnio Ana Volš želela je da saopšti suprugu Brajanu da ima aferu s njim.

- Ana je htela da kaže Brajanu da smo nas dvoje zajedno. Veza sa Anom je postala ozbiljna oko leta 2022. godine kada sam prestao da se viđam sa drugim ženama. Htela je da Brajan od nje čuje i sazna za našu ljubavnu vezu, smatrala je da je to jako bitno - naveo je na današnjem ročištu Fastou.

- Zajedno smo proveli sve velike praznike zajedno, kao što su Dan zahvalnosti kada smo i otišli u Dablin u novembru te godine. Ana je potom otputovala za Srbiju. Nismo preskočili ni za Badnji dan da budemo skupa. Sećam se, let za Masačusets na Božić je bio otkazan ili odložen, pa je morala kolima da se vrati kući. To što je tada kući došla kasno za Božić izazvalo je veliku svađu između nje i Brajana. To ga je baš iznerviralo.

Prema njegovim rečima, svađe među supružnicima Anom i Brajanom bila je i oko Brajanovih troškova za sportske suvenire.