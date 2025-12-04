Slušaj vest

Pripadnici kriminalne grupe kojoj se u Specijalnom sudu u Beogradu sudi za ubistvo Zorana Uskokovića (22) zvanog Mali Skole 29. januara 2021. u Rakovici, prema tvrdnjama tužilaštva razmenjivali su uoči likvidacije sina poznatog kriminalca iz devedesetih poruke preko Skaja u kojima su ga krivili da je organizovao bombaški napad i pucnjavu na Nikolu Živanovića, kog je tužilaštvo označilo kao organizatora kriminalne grupe. U jednoj od poruka koja je izvedena kao dokaz pred Specijalim sudom piše da "moraju da ga reše".

"Bacili mi bombu na lokal. Maja ispala iz kreveta od eksplozije", piše u jednoj od poruka posle bombaškog napada na kafić 3. januara 2021.

Nekoliko dana kasnije, ista osoba preko Skaja obaveštava drugog pripadnika grupe da je saznao ko je organizovao napad:

Foto: Facebook Printscreen

"Napao mi je familiju brate, nije u redu. Šta da ja sad kukam nekom da mi završava? Ne razumem", piše u poruci nekoliko dana posle napada i obaveštava sagovornik da sve ima na kamerama i da je veče posle eksplozije, na 100 metara od lokala bio Skoletov sin i da se hvalio da je on.

"Čekam samo da se on opusti, peglam ovo. Ja sam spreman, napravio sam plan. Posle 48 sati ja sam znao sve. Pre nego što su pucali, ja sam već znao da je odgovoran za bombu. Kad su pucali nisam verovao, bio u lokalu to veče i posle 15 minuta pucali. Nek bude sranje, ja ću još neko vreme da budem u bekstvu, pa ću da vidim", obaveštava sagovornika, kako tvrdi tužilaštvo Živanović, koji je tada bio u bekstvu zbog drugog krivičnog postupka.

Osobi kojoj šalje glasovne poruke opisao je detaljno da je na kamerama od kafića video da je tri dana posle eksplozije video Malog Skoleta u kafiću, a da je pošto je izašao, pucač ispalio hice u pravcu obezbeđenja.

Podsetimo, tužilaštvo sumnjiči okrivljenog Nikolu Živanovića da je organizator kriminalne grupe i da je naručio likvidaciju Malog Skoleta jer je sumnjao da on stoji iza bombaških napada na njegov lokal "Ćošak" u Vukasovićevoj ulici u Rakovici, kao i pucnjave na obezbeđenje lokala.

Zoran Uskoković Skole mlađi Foto: Printscreen Facebook

"Ma buraz, šta mi je napravio mali brate. Ja buraz imam sve informacije, sve znam. Ovaj mali što je bio sa njim, došao i ispričao mi sve. Kaže drali se 'al je sinoć grmelo kod Živketa', a Mali Skole im rekao 'kriza je tek će da grmi i repriza'. Si.a jedna mala",kaže u porukama.

U porukama koje je potom slao, govori i da mora da zaustavi "napade na posao i porodicu".

"To znači da moram da ga rešim, da se ostali razbeže. Te klince što su mu pomagali ću posle da šaljem da ih maltretiraju. Ima da ih unormale, da ne izgube glavu. Zaslužili su možda koliko i on", kaže u poruci.

"Ženu mi napadaju zoljom, moram da ih rešim", piše u jednoj poruci.

Tri dana posle ubistva Malog Skoleta, nekome šalje poruke da je "sve ok i da je u šteku".

Podsetimo, osim Živanovića, zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu uhapšeni su Vladimir Babić, bivši muž manekenke Sandre Obradović, zatim fudbaler lokalnog beogradskog kluba Aleksa Dimitrov, kao i Miloš Krstić, vozač u jednoj privatnoj medicinskoj ustanovi, koji se sumnjiči da je pucao u Uskokovića. Aleksandar Nikolić je u bekstvu.

U optužnici se navodi da se sumnja da je Krstić po nalogu Živanovića, pucao u Malog Skolega. Kako se navodi, na lice je stavio silikonsku masku starijeg muškarca, kretao se polako, pogureno i sa štapom u ruci kao starac. Prišao je Uskoković i ispalio u njega dva hica.

Inače, Mali Skole bio je sin Zorana Uskokovića Skoleta, koji se dovodio u vezu sa ubistvom Željka Ražnatovića Arkana i ubijen je 2000.u Beogradu.