U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Ulici Vuka Karadžića u Prokuplju povređene su dve starije osobe. One su prevezene vozilom Hitne pomoći u Opštu bolnicu Prokuplje.

Kako smo saznali, u saobraćajnoj nezgodi su učestvovala tri vozila, a sve je počelo kada je treće vozilo u nizu stvarilo kontakt sa vozilm ispred, a ono udarilo u prvo vozilo u koloni.

U tom autu od kojeg je krenula nezgoda, povređeni su vozač i suvozač, odnosno muž i žena.

saobracajna nezgoda 1.jpg
Sudar u Prokuplju Foto: Kurir.rs/B. R.

- Nama nije ništa, ali oboje koji su bili u tom automobilu su povređeni. Mislim da se nisu vezali, te su oboje udarili glave u šoferšajbnu - kaže stariji muškarac koji je bi prvi u koloni ta tri vozila.

Uviđaj je u toku.

Kurir.rs

