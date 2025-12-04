Slušaj vest

Žena stara 53 godine preminula je od povreda zadobijenih u udesu koji se danas oko 15.20 dogodio na putu Košutovo-Zubin Potok.

Žena koja je bila vozač jednog od automobila najpre je prebačena u Regionalnu bolnicu Južne Mitrovice.

Iz policije navode da je bolnica oko 16.20 potvrdila da je žena preminula od zadobijenih povreda.

Po nalogu tužioca, telo žrtve je poslato na Institut za sudsku medicinu.

U nesreći su učestvovala dva vozila.

Kurir.rs/Zubin potok info

