Vilijam Fastou priznao je danas da je bio ljubavnik Ane Volš i na suđenju otkrio da je sa osumnjičenim Brajanom Volšom razgovarao 4. januara.

Brajanu Volšu se sudi za ubistvo supruge Ane 1. januara 2023. 

Brajan Volš je pozvao Vilijama Fastoua 4. januara 2023. i ostavio mu govornu poruku. Inače, Fastou je agent za nekretnine u Vašingtonu i radio je sa Anom.

Ana Volš Foto: STEPHEN SHERMAN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Porota je čula audio zapis te govorne poruke. Evo šta je Brajan Volš rekao:

"Dobar dan, Vilijame, ovde Brajan Volš. Nadam se da je sve u redu. Samo sam kontaktirao praktično sve koje sam mogao, jer Ane nema nekoliko dana. Danas sam zvao njenog kolegu, otišao je do kuće (prim.aut. u Vašingtonu gde je Ana boravila), a ona nije bila tamo niti izgleda kao da je nedavno bila tamo. Zato se samo pitam da li ste razgovarali sa njom skoro, recimo u nedelju ili poslednja dva dana. Samo da me obavestite, ili ako znate nekoga ko je možda imao kontakt sa njom. Izvinite što vas uznemiravam, siguran sam da je dobro.“

"Odmah sam pozvao Brajana", svedočio je Fastou.

Brajan Volš Foto: Prinstceen

On je rekao Volšu da je blizu Anine kuće i ponudio mu da proveri da li je ona tamo.

Brajan Volš je dao Fastouu šifru za garažu da bi ušao u kuću, rekao je Fastou.

Pozvao je Volša nakon što je proverio kuću i rekao joj da ne izgleda kao da je ona tamo ili da je nedavno bila tamo. Fastou se kasnije te večeri vratio u kuću da ponovo proveri, ali nije našao nikakve promene.

Snimci sa nadzornih kamere ključne u predmetu protiv Brajana Volša Foto: Quincy District Court

Prethodno je na suđenju Fastou rekao da je poslednje što je čuo od Ane bila poruka za srećnu Novu godine 1. januara oko ponoći.

Rekao je da joj je poslao više poruka tokom narednih nekoliko dana na koje ona nije odgovorila. Pokušao je da je pozove 2. januara, ali je odmah prebačen na govornu poštu. Takođe je pokušao fiksnim telefonom da je dobije, ali nije uspeo. Kaže da je bio zabrinut.

Dodao je da su 4. januara planirali zajedničku večeru i razgovor o budućim planovima.

Fastou je rekao da je i pre 4. januara dobijao pozive od Brajana Volša, ali da se nije javljao, jer se plašio da je Volš saznao za aferu i da ga zove da se suoči sa njim.

