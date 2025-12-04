Do nesreće je došlo nadomak Subotice, u mestu Mišićevo
Težak sudar
SRČA I DELOVI VOZILA RASUTI SVUDA PO PUTU! Teška saobraćajna nesreća nadomak Subotice: Stvaraju se zastoji (FOTO)
Slušaj vest
Večeras je došlo do teškog sudara u naselju Mišićevo, kod Subotice.
Naime, kako se vidi na Instagram stranici "192_rs" srča je svuda rasuta po putu, dok su pripadnici hitnih službi na terenu.
Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, nije poznato.
Uviđajem će biti otkriveno više detalja.
Stvaraju se zastoji u saobraćaju.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši