Večeras je došlo do teškog sudara u naselju Mišićevo, kod Subotice. 

Naime, kako se vidi na Instagram stranici "192_rs" srča je svuda rasuta po putu, dok su pripadnici hitnih službi na terenu. 

Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, nije poznato. 

Uviđajem će biti otkriveno više detalja. 

Stvaraju se zastoji u saobraćaju. 

