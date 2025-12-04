- Oni se sumnjiče da su u oktobru ove godine stupili u kontakt sa oštećenom posredstvom društvene mreže TikTok predstavljajući se kao lice Endru Tomas iz Londona, da bi nastavili komunikaciju putem aplikcije WhatsApp i oštećenu doveli u zabludu da će joj poslati paket sa poklonom na njenu adresu, da bi je nakon par dana navodno agent za dostavu paketa obavestio da je paket stigao u Srbiju i da na ime slanja i preuzimanja pošiljke u kojoj se nalazi 30.000 dolara, ona treba da uplati određena novčana sredstva - navodi se u saopštenju.