VALJEVO- U valjevskom „Krušiku“ došlo do eksplozije nakon koje su tri radnice zatražile lekarsku pomoć u valjevskom Urgentnom centru.
Kako saznajemo, eksplozija se dogodila oko 16:30 časova u kapislani. Povodom eksplozije u vojnoj fabrici oglasio se „Krušik“ saopštenjem za javnost.

-U drugoj smeni, oko 16:30 časova, u pogonu za proizvodnju inicijalnih sredstava, došlo je do akcidenta pri laboraciji pojačnika. Tom prilikom jedna ženska osoba je zadobila površinske povrede oka. Nakon pregleda u Urgentnom centru upućena je na dalje lečenje. Izvršen je preventivni pregled još dve osobe koje su otpuštene kući. Prilikom ovog događaja nije došlo do oštećenja objekata i opreme-navedeno je u saopštenju za javnost „Krušika“.

U valjevskoj vojnoj fabrici „Krušik“ od 2022. godine do sada se dogodilo šest eksplozija u kojima je povređeno više radnika.
Krajem maja ove godine došlo je do eksplozije u kapisalni u kojoj je povređeno sedam radnika.
Prošle godine početkom avgusta nesreću je izazvalo aktiviranje osnovnog punjenja za minobacačku minu, kada je povređeno 10 osoba.

