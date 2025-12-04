Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplјu uhapsili su L. D. (1992) državlјanina Albanije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpelјivosti.

Policija je na administrativnom prelazu Merdare, pregledom kombija "mercedes" kojim je iz pravca AP KiM upravlјao osumnjičeni, ispod sedišta, pronašla zastavu crvene boje sa oznakama UČK.

L. D. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplјu.
Ov je treći put za mesec dana da se hapse Albanci koji ulaze u užu Srbiju zbog sličnih predmeta.

Ne propustiteHronika18 DANA TRAJE POTRAGA ZA PLJAČKAŠIMA KOJI SU UKRALI 2 MILIONA EVRA IZ BLINDIRANOG KOMBIJA! Izveli filmsku pljačku, zapalili vozilo i nestali bez traga! (Foto)
Novi Pazar Raška kombi novac pljačka
HronikaMUŠKARAC RAZBIO ŠOVERŠAJBNU NA AUTOBUSU JER SU GA DRUGI PROVOCIRALI! Incident kod Prokuplja: Prišao sam motkom i napravio HAOS!
17601838031795181 copy.jpg
HronikaPRONAĐENO TELO MUŠKARCA U AUTOMOBILU! Policija u Zemunu zatekla jeziv prizor
1000036186.jpg
HronikaPIJAN SEKIROM UBIO OCA, JER MU NIJE DAO PARE ZA RAKIJU! Počinje novo suđenje za krvavi zločin od pre 2 godine u Temerinu!
whatsapp-image-20231227-at-1.48.06-pm-copy2.jpg