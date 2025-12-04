Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplјu uhapsili su L. D. (1992) državlјanina Albanije , zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpelјivosti.

Policija je na administrativnom prelazu Merdare, pregledom kombija "mercedes" kojim je iz pravca AP KiM upravlјao osumnjičeni, ispod sedišta, pronašla zastavu crvene boje sa oznakama UČK.

L. D. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplјu.

Ov je treći put za mesec dana da se hapse Albanci koji ulaze u užu Srbiju zbog sličnih predmeta.