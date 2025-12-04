Slušaj vest

Padale su glave jedna za drugom 2000. godine! Ko god je "dirnuo", makar i kraj kriminalne hobotnice koja je stvorena da bi ubila Željka Ražnatovića Arkana, komandanta Srpske dobrovoljačke garde i nekrunisanog bosa srpskog podzemlja, bio je meta. Bilo je to krvavo proleće.

Najpre je ubijen Radoslav Trlajić - Bata Traja, zatim Branislav Lainović Dugi i Zoran Davidović Ćanda. Međutim, za jednog od glavnih organizatora likvidacije Arkana važio je Zoran Uskoković Skole, šef miljakovačkog klana.

Zoran Uskoković Skole Foto: Privatna Arhiva

Jednom izbegao smrt

Uskoković je, u vreme ubistva Arkana bio u inostranstvu, međutim vratio se u Beograd. Planirao je da se "opere", ali takozvane osvetnike to nije zanimalo. Jedino o čemu su mislili je kako da u Skoleta ispale smrtonosne rafale. U zgradi Uskokovića eksplodirala je bomba, ali je šef kriminalaca sa Miljakovca izbegao smrt. A onda je došao 27. april.

Sretko Kalinić, egzekutor zemunskog klana, deceniju i po kasnije priznao i, i u svojoj knjizi opisao kako je ubio Uskokovića.

"Čekao sam Skoleta deset puta sa zoljom na Košutnjaku i Bežaniji jer je vozio blindu, ali ga nije bilo. Jedino na tim mestima ne bi stradali nedužni ljudi, opisuje Sretko Kalinić (48) u svojoj knjizi "Zemunski klan - ko je ko". Kalinić je, između ostalog, opisao je likvidacije mnogih poznatih ličnosti iz tadašnjeg podzemlja koje je počinio po naređenju vođe "zemunaca" Dušana Spasojevića.

Vođa "miljakovačkog klana" Zoran Uskoković Skole (37) likvidiran je 27. aprila 2000. u spektakularnoj jurnjavi, preneli su tada beogradski mediji. Glave mu je došao Kalinić, koji je do tančina opisao sve "muke" koje su ga snašle u ovom zadatku.

Sretko Kalinić Foto: Privatna arhiva

"Skoleta smo dugo pratili. Kada se vratio s nekog puta, vozio je neku blindu, američki džip, pa smo morali da uzmemo zolje, da mu ****** mamu, i njemu i njegovoj blindi. Jedini način da se likvidira bio je zoksom, kad stoji na semaforu ili kada ide 20 na sat. Deset puta sam razvlačio zoksa na Košutnjaku i Bežaniji, gde je obično prolazio, ali baš kad sam ga čekao, nije ga bilo. Jedino na tim mestima je bilo sigurno da neće stradati niko nedužan".

Kalinić objavio detalje

"Predlagao sam Dušanu da uskočim Skoletu u kuću u kojoj je boravio s obezbeđenjem. Uopšte me nije zanimalo koliko ih ima unutra, jedino mi je bilo važno da zadatak bude završen. Međutim, Dušan nije dao. Plašio se da ću nastradati", napisao je Kalinić.

1/4 Vidi galeriju Zoran Uskoković Skole Foto: Privatna Arhiva, Screenshot youtube/Mladjen, Privatna Arhiva, Printskrin / You Tube, Privatna Arhiva, PICTURE PRESS EUROPE / Sipa Press / Profimedia

Tog 27. aprila, situacija se promenila, a Uskoković je postao neoprezan.

"Počeo je da vozi običan audi A4. Dobili smo informaciju da se nalazi u Tržnom centru Vidikovac. Odmah smo seli u naš borbenjak - audi 200. Dušan je vozio ludački dobro. Od garaže na Novom Beogradu do Vidikovca stigli smo veoma brzo. Skole je bio u tržnom centru na Vidikovcu s obezbeđenjem. Kada je izašao, sreli smo se na prvoj raskrsnici.