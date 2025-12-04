Slušaj vest

Na pitanje zašto sve češće slušamo o kafiću, restoranu ili klubu koji je izgoreo u toku noći, za Kurr televiziju odgovorio je kriminolog Ratomir Antonović.

Antonović kaže da ono što vidimo u Beogradu jeste globalna pojava koja je zastupljena u svim većim gradovima sveta:

- Ovo je obračun između kriminalnih grupa, ali i pokušaj da se dođe do dobrih lokacija, da se zameni vlasnička struktura i da se postavi nova. Požari su podmetani u lokalima koji su veoma atraktivni po lokaciji i prepoznatljivosti, lokali na dobrom glasu. U pitanju je nelojalna konkurencija i borba oko što bolje pozicije. Treba pomenuti i kriminalne motive kao što su naplaćivanje reketa i pokušaj da se iznudi novac - kaže Antonović.

Ratomir Antonović Foto: Kurir Televizija

On objašnjava da reketiranje jeste zastupljeno u Beogradu, te da postoje čitave kriminalne organizacije koje se isključivo bave reketiranjem:

- U pitanju su velike svote novca koje se traže od vlasnika lokala na atraktivnim lokacijama. To može da se smatra jednim od dominantnih razloga za sve češće podmetnute požare u ugostiteljskim objektima.

Antonović kaže da postoje i prevare u osiguranju od strane vlasnika objekata, ali nisu toliko česti kao obračuni kriminalnih grupa:

- To je takođe vrsta kriminala gde pokušavaju da naplate od osiguranja požare koje su sami podmetnuli. Tako naplaćuju to što lokal loše radi, posluje sa gubitkom ili imaju pritisak drugih ljudi da im daju neki novac. Ta vrsta krivičnih dela je takođe zastupljena.

Kriminolog objašnjava da kriminal i ugostiteljstvo jesu veoma povezani, pa se može govoriti o čitavim lokalima i prostorima koji pripadaju ljudima iz kriminogenih struktura:

- Najpoznatiji lokali su u vlasništvu ljudi oji su uključeni u kriminal. Možemo da povežemo neke lokale sa okupljanjem pripadnika mafijaških ili navijačkih grupa. Treba povezati ugostiteljstvo i kriminal zbog visoke isplatljivosti. Ugostiteljstvo je veoma unosno i olakšava prostituciju i dilovanje narkotika. To su sporedni poslovi koji predstavljaju sporedne izvore nezakonitih prihoda - kaže Antonović.

On dodaje i da nije retko da u obračunu kriminalnih grupa stradaju objekti u njihovoj svojini, pa se šalje poruka podmitanjem bombe u automobil, stan, ili lokal suparnika.

- Nažalost, često stradaju i obični građani koji se u pogrešno vreme našu na pogrešnom mestu - kaže Antonović.

