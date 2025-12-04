Slušaj vest

Tužioci su u sudnici pustili snimak sa nadzorne kamere za koji tvrde da prikazuje Brajana Volša kako baca nekoliko kesa u kontejner posle nestanka njegove supruge, rođene Beograđanke, Ane Volš. Snimak je nastao dva dana nakon Aninog nestanka.

Kako su naveli, u tim kesama je policija pronašla dokaze uključujući Aninu odeću, njenu karticu o vakcinaciji, iscepani tepih iz njihove kuće i testeru.

Kako se vidi na snimku, Brajan dolazi svojim džipom, parkira se, a onda izlazi iz auta i iznosi kese. Nakon što ih baci, Brajan se vraća u svoj automobil i odlazi.

Šta je sve pronađeno u kesama

Jedan od ključnih svedoka bio je veštak Dejvis Guld iz kriminalističke laboratorije u Masačusetsu, koji je analizirao tragove, koji su pronađeni u slučaju nestanka Ane Volš u Kohasetu.

On je juče u toku suđenja opisao sadržaј kesa za smeće koјu јe pregledao na deponiјi.

- U prvoj kesi našli smo zelene čizme, јaknu, narukvicu, crnu tašnu, crni novčanik, slušalice, čarape i par ključeva od 'folksvagena'. U drugoј kesi bila su dva peškira sa crvenkasto-smeđim mrljama, kao i traka sa gazom. U sledećoj kesi je bio beli ogrtač sa crvenkasto-smeđim mrljama, a u četvrtoj dva para papuča sa istom bojom mrlja - rekao je Guld.

On je zatim rekao da su u petoј vreći bili su komadići izmeta sa crvenkasto-smeđim mrljama.

- U šestoј vreći bilo јe јoš komada vune sa sličnim mrljama, kao i belo Tivek odelo i zaštitne naočare - objasnio je on.

Takođe јe rekao da јe u smeću pronađeno tkivo, odnosno materijal koji je potenciјalno ljudska koža.

- U osmoј vreći nalazili su se čekić, makaze za žicu, sekirica i testera za metal sa crvenkasto-smeđim mrljama - rekao јe Guld.

