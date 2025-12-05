Na starom putu Čačak – Kraljevo tokom jutarnjih sati dogodila se saobraćajna nesreća kada su se sudarili manji kamion i putničko vozilo.

- Došlo je do direktnog sudara na rizičnoj deonici, putničko vozilo je sa prednje strane skoro potpuno smrskano, a kamion je ostao poprečen malo je falilo da sleti sa puta u dubok kanal, kaže za RINU jedan od očevidaca.