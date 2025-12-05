Slušaj vest

Balijagić je ranije priznao da je 25. oktobra prošle godine, u Sokocu, hicima iz lovacke puške, u njihovom domu, ubio brata i sestru Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69).

"Da sam bio svestan, ne bih to uradio"

Prema mišljenju psihološkinje Nataše Vuković i specijalistkinje psihijatrije dr Mirjane Varagić, kako prenose Vijesti, Balijagić je 25. oktobra prošle godine delovao u skladu sa izraženim antisocijalnim obrascem ličnosti, ali bez postojanja psihičkog poremećaja koji bi umanjio njegovu sposobnost da razume značaj svojih postupaka.

- Na osnovu obavljenog psihološko-psihijatrijskog pregleda i analize načina izvršenja dela koje mu se stavlja na teret, Alija Balijagić je postupao u skladu sa antisocijalnim obrascem ličnosti, bez znakova psihičkih poremećaja koji bi uticali na njegovu sposobnost da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, odnosno bio je uračunljiv - stoji u nalazu.

Optuženi je u sudnici tvrdio da nije bio svestan svojih dela tokom izvršenja zločina.

- Pa evo kako sam razmišljao, šta sam napravio. Ja sam tek sutradan shvatio šta sam uradio. Da sam bio svestan, ne bih to uradio - kazao je Balijagić, tvrdeći da nije bio svestan svojih postupaka prilikom izvršenja dela.

Veštaci su, kako je juče potom rečeno, utvrdili prisustvo disocijalnog poremećaja ličnosti, sa izraženim narcisoidnim crtama, ali naglašavaju da takav poremećaj ne predstavlja duševnu bolest, već trajni i nefleksibilni obrazac funkcionisanja.

- Balijagić je bio sposoban da jasno razlikuje dozvoljene od nedozvoljenih radnji i da upravlja svojim postupcima. U svom ponašanju zanemaruje opšte prihvaćene socijalne i moralne norme u korist sopstvenog emocionalnog komfora - navodi se u nalazu.

Stručni tim zaključuje i da je optuženi tokom kritičnog događaja ispoljavao osvetnički obrazac ponašanja, uz odsustvo empatije i moralne kočnice. Iako je delovao pod utiskom "povređenog ponosa" i osvetoljubivosti, njegovo postupanje opisano je kao plansko i vremenski odvojeno od prethodnog događaja.

Nakon ubistva, kako stoji u nalazu, Balijagić je preduzimao radnje sa ciljem da zaštiti sopstvene interese i izbegne odgovornost, što, prema mišljenju veštaka, dodatno potvrđuje da je bio svestan svojih postupaka.

Pronađen DNK u sobi gde je počinio masakr

Tokom jučerašnjeg ročišta svoje nalaze iznela je i Dragana Raičević iz Forenzičkog centra, koja je saopštila da se na papirnoj maramici pronađenoj u sobi gde je zločin počinjen nalazi isključivo Balijagićev DNK.

Dodala je da na oružju i municiji pronađenoj u kući nije bilo njegovih tragova, na šta je optuženi odgovorio da je sa sobom imao sopstvenu pušku i municiju.