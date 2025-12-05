Slušaj vest

Viši sud u Podgorici izdao je jutros naredbu policiji da na naredno ročište, zakazano za 16. januar, prinudno dovede Budvanina Marka Ljubišu-Kana, navodnog pripadnika škaljarskog klana, kako bi svedočio u postupku protiv kriminalne grupe koja je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, pokušala da ga ubije.

Na čelu kriminalne organizacije, kako se navodi u optužnici, bili su odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i vođa vračarskog klana Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara.

Optužnicom su obuhvaćeni i Mario Milošević, Radovan Mujović, Ivan Biletić, Aleksandar Ćetković, Davor Kordić, Damir Mandić i Branko Simić.

Svedočenje Kana, koji je više puta bio meta napada, kako prenose crnogorski mediji, bilo je zakazano za danas, ali se on nije pojavio u sudnici iako mu je uredno uručen poziv.

- Radoje Zvicer i Nikola Vušović terete se da su sredinom 2020., u Crnoj Gori i Srbiji, organizovali kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici prihvatili zadatak da ubiju Kana - navodi se u optužnici.

Vušović i Zvicer Foto: Kurir/Privatna Arhiva, X@policia, Europol

Kao direktni izvršilac navodno je bio angažovan Lazar Ilić, a kao pomagač Strahinja Savić. Ilić i Savić, podsetimo, uhapšeni su u januaru 2021. u Budvi i tada je crnogorska policija sprečila likvidaciju Kana.

- Lazaru Iliću sudi se i pred Specijalnim sudom u Beogradu, kao direktnom izvršiocu ubistva Aleksandra Šarca u Tržnom centru Ušće u oktobru 2020. Posle zločina u Ušću, saradnici su, prema optužnici prebacili Ilića i Savića u Crnu Goru i dodeli li im novi zadatak - podseća sagovornik Kurira i dodaje da se Iliću i Saviću sudi kao pripadnicima Vušovićevog "vračarskog klana". Posle njihovog hapšenja u Budvi, Zvicer i Vušović, prema optužnici, planirali su da u pritvoru u Bijelom Polju ubiju i Savića jer su dobili informacije da je progovorio u policiji.

Plan im je bio da ga otruju cijanidom, koji su stavili u pečenje koje mu je sestra odnela u pritvor, ali je vrelo meso apsorbovalo otrov i nisu uspeli u tome.

Jedan od ključnih dokaza protiv njih, kako su pisali crnogorski mediji, je i presretnuta Skaj komunikacija.

- Započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi pobeg’o, poludeo sam, brate poludeo sam, sanjam pobegao mi auuu ja reko’, a kao negde u BG-u ga rokam i pobeže... Kune ti se brat, videćeš, izbušiću ga k’o drvo ono u Bgu, hahahaha... - pisalo je u jednoj od presretnutih poruka pripadnika kriminalne grupe.

Kao svedok, prama pisanju crnogorskih medija, u tom postupku saslušan je i Marko Lljubiša Kan koji je rekao da napadače niti organizatore njegovog ubistva ne poznaje.

1/5 Vidi galeriju Marko Ljubiša Kan ranjen na bazenu hotela u Pržnu Foto: Kurir, Screenshot

U iskazu pred tužilaštvom, naveo je i da mu nije jasno šta su oni imali protiv njega, jer on protiv njih nema ništa.

Rekao je da je u to vreme imao ali i da i dalje poseduje blindirani “mercedes”, objašnjavajući da je poslednji pokušaj njegovog ubistva samo jedan u nizu.

- Naveo je da su u avgustu 2019. godine ranjena njegova dva bliska prijatelja na terasi lokala u Starom gradu u Budvi i da on zna da je tada bio meta, ali je izbegao napad. Pre toga, kako je ispričao, ranjen je dva puta 2009. i 2013. godine i to u Beogradu - naveli su oni i dodali da se nije pridružio krivičnom gonjenju.

Inače, Ilić i Savić uhapšeni su u štek stanu u Budvi, a tokom suđenja su negirali krivicu.

Kako je Kurir pisao, Marko Ljubiša Kan tokom prethodnih godina preživeo je šest atentata, poslednji 7. avgusta ove godine, kada je na njega, dok je bio na bazenu jednog poznatog hotela u Pržnu pucao državljanin Severne Makedonije. Metak ga je tada okrznuo po glavi, a pokušaj likvidacije snimile su kamere.

Na snimku se vidi kako muškarac u svetlom šortsu i majici sa peškirom oko vrata silazi niz stepenice i s leđa prilazi Kanu koji je ležao na ležaljci. Iz neposredne blizine, maltene sa razdaljine od 20 centimetara, pucao je u Kana iz pištolja koji je prethodno izvadio iz torbice koja mu je bila oko vrata, sakrivena ispod peškira.