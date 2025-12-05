Slušaj vest

Austrijska policija sprovela je veliku akciju u bečkom Floridsdorfu i uhapsila maloletnog Srbina (17) koga su, verovali ili ne, zatekli u krevetu okružen paketićima kokaina!

Inspektori su, nakon višenedeljnog praćenja zbog sumnje da se maloletnik bavi trgovinom droge, upali u stan koji je navodno služio kao "skladište", a prizor kao iz nekog kriminalističkog filma ih je potpuno šokirao.

Tinejdžer je doslovno spavao na gomili paketića belog praha i velike sume novca.

Tokom pretresa pronađeno je oko 400 grama kokaina, kao i 11.600 evra keša, za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika.

Prema informacijama nadležnih, mladić je bio pod prismotrom duže vreme zbog sumnje da je svakodnevno ostavljao paketiće kokaina na unapred dogovorenoj lokaciji, koje su kupci potom preuzimali.

Veliki udar na narko-mrežu

Kako dalje navode austrijski mediji, policija je prethodno uhapsila i tri državljanina Srbije starosti od 35, 48 i 54 godine, koji su, kako se sumnja, došli da kupe drogu. 

Sva četvorica uhapšenih su prebačeni u pritvor, a istraga se nastavlja.

Policija je nakon ove akcije saopštila da je ovo još jedan udarac za narko-mrežu koja hara Austrijom, a koji poslednjih meseci sve češće regrutuju maloletnike.

