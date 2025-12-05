Slušaj vest

Jutros nešto pre 10 časova došlo je do saobraćajne nesreće u Ruzveltovoj ulici, a kako Kurir nezvanično saznaje, na svu sreću nije bilo teže povređenih.

- Do nezgode je došlo oko 9.30 sati kada su se u Ruzveltovoj ulici sudarila dva putnička vozila. Nije bilo teže povređenih, osim što se jedan od učesnika udesa požalio ekipi hitne pomoći na povredu prsta - nezvanično saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora, nije bilo zastoja u saobraćaju u ovom delu grada, a policija je odmah po dolasku na lice mesta izvršila uviđaj.

Saobraćajna nesreća u Ruzveltovoj Izvor: Kurir

Očevici udesa kažu za Kurir da ipak situacija u Ruzveltovoj nije bila tako naivna, ali kako dodaju, sreća je da nije bilo povređenih.