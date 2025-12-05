Slušaj vest

Jutros nešto pre 10 časova došlo je do saobraćajne nesreće u Ruzveltovoj ulici, a kako Kurir nezvanično saznaje, na svu sreću nije bilo teže povređenih. 

- Do nezgode je došlo oko 9.30 sati kada su se u Ruzveltovoj ulici sudarila dva putnička vozila. Nije bilo teže povređenih, osim što se jedan od učesnika udesa požalio ekipi hitne pomoći na povredu prsta -  nezvanično saznaje Kurir. 

Prema rečima našeg izvora, nije bilo zastoja u saobraćaju u ovom delu grada, a policija je odmah po dolasku na lice mesta izvršila uviđaj. 

Saobraćajna nesreća u Ruzveltovoj Izvor: Kurir

Očevici udesa kažu za Kurir da ipak situacija u Ruzveltovoj nije bila tako naivna, ali kako dodaju, sreća je da nije bilo povređenih.

- Ovo je veoma prometna ulica, samo smo odjednom čuli udarac, ali nisam video kako je došlo do sudara. Kada sam se okrenuo, video sam da su se pootvarali vazdušni jastuci i verujem da ih je to spasilo povreda - rekao je za Kurir jedan od svedoka nesreće.

