DVA UDESA KOD "UŠĆA" ZA POLA SATA: Prvo se sudarila dva autobusa, pa autobus i taksi, jedna osoba prevezena u bolnicu
Na kružnom toku kod Tržnog centra Ušće jutros oko 9 sati je došlo do sudara dva autobusa.
Jedna osoba iz autobusa je nakon saobraćajne nezgode prevezena u bolnicu.
Na jednom od autobusa je puklo staklo na šoferšajbni, dok je na drugom oštećen zadnji deo.
Nakon 30 minuta, na istom mestu je došlo do manjeg sudara između autobusa i taksi vozila.
Saobraćaj se odvija normalno na toj deonici.
