Na kružnom toku kod Tržnog centra Ušće jutros oko 9 sati je došlo do sudara dva autobusa.

Jedna osoba iz autobusa je nakon saobraćajne nezgode prevezena u bolnicu.

Na jednom od autobusa je puklo staklo na šoferšajbni, dok je na drugom oštećen zadnji deo.

Nakon 30 minuta, na istom mestu je došlo do manjeg sudara između autobusa i taksi vozila.

Saobraćaj se odvija normalno na toj deonici.