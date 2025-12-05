Slušaj vest

Nepoznata osoba podmetnula je požar u prodavnici zdrave hrane na Voždovcu, ubacivši u objekat molotovljev koktel.

Požar je brzo lokalizovan, a istragu je preuzelo tužilaštvo.

Noćas je, u beogradskoj opštini Voždovac, došlo do teškog incidenta kada je neidentifikovani počinilac izvršio paljenje prodavnice zdrave hrane.

Kako se saznaje, osoba je razbila staklo na objektu i potom ubacila molotovljev koktel. Prodavnica je u roku od nekoliko sekundi bila u plamenu.

Požar je mogao da se proširi na okolne objekte, ali je brzom i efikasnom reakcijom vatrogasnih ekipa sprečena veća katastrofa i zaštita imovine građana.

Istraga u rukama Drugog osnovnog tužilaštva.

Na lice mesta odmah su izašle policijske i vatrogasne ekipe. Nakon što je vatra potpuno ugašena, obavljen je uviđaj.

Utvrđeno je da se radi o krivičnom delu podmetanja požara, a istragu o celom slučaju preuzelo je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Tužilaštvo radi na prikupljanju dokaza i identifikaciji počinioca ovog napada čiji motivi za sada ostaju nepoznati.

Srećom, u ovom incidentu nije bilo povređenih lica, ali je unutar objekta pričinjena značajna materijalna šteta.

(Kurir.rs/Telegraf)

