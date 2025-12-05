Slušaj vest

Nekoliko dana nakon incidenta ispred Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Novom Pazaru, kada je jedan roditelj fizički napao više učenika zbog tuče sa njegovim sinom, slučaj i dalje potresa javnost i otvara ozbiljna pitanja o bezbednosti dece. Sukob je počeo kada je jedan učenik udario drugog, nakon čega je jedan od roditelja utrčao u školu i fizički napao više đaka.

Policija je podnela krivičnu prijavu, škola je pokrenula zakonom propisane procedure, dok odbrana tvrdi da je svemu prethodilo dugotrajno vršnjačko nasilje.

Za jutarnji program Kurir televizije televizije govorio je otac povređenog dečaka.

"Razmišljao sam da dete odvedem i kod psihologa"

- Deca su počela da idu u školu nakon ovog incidenta, ona su fizički dobro. Međutim, imali smo problem straha od roditelja koji je napao i izudarao sve njih jer je njima kuća tik pored škole. Sinu sam objašnjavao da to ne sme da se dogodi, da je čovek priveden, pa pušten jer su mu policajci dali do znanja da ne može da dira decu. To mi je bilo jedino objašnjenje detetu da se oseća bezbednim u školi. Video sam strah kod sina, razmišljao sam i da odemo do školskog psihologa. Ova vest je odjeknula i mi smo sigurni da će dobiti sudski epilog - rekao je sagovornik za Kurir televiziju.

Sa druge strane, ono što je bilo interesantno jeste saopštenje advokata čoveka koji je fizički nasrnuo na decu, gde govori da su zapravo oni njegovo dete fizički i psihički zlostavljali neko vreme, da su prijavljivali slučaj, ali da škola nije reagovala.

- Meni je žao što su ti roditelji uspeli da svojom pričom obmane advokata. Ja znam da oni rade za pare, ali je prethodno trebalo da dođe u školu i porazgovara sa ljudima ili da pozove nekog od nas roditelja i da čuje istinu iz prve ruke. Ono što je napisao taj advokat i plasirao u javnost, mene je sramota i ne mogu da verujem da to čovek od struke i profesionalac. Neka im to služi na čast, a na sudu će se pokazati tačna istina i želimo da počinilac bude adekvatno kažnjen na osnovu dokaza - poručuje roditelj dečaka koji pohađa osnovnu školu u Novom Pazaru.

On je na kraju rekao da je zadovoljan reakcijom škole i Osnovnog javnog tužilaštva Novog Pazara, ali se posebno zahvalio i ekipi Kurira koja je došla do škole i obavila razgovor.

- Hvala vama što ste čuli vapaj za pravdom jer je mi ove godine nismo osetili. Mi roditelji smo trpeli, a sada je došlo vreme da to prestane i da sprečimo novu tragediju. U ovom sukobu su svi dečaci naveli da je ovaj nasilni dečak bio agresivan i poručivao preteće poruke ubistvom. Da je dete tada bilo sankcionisano, do ovog scenarija ne bi ni došlo - rekao je sagovornik.

