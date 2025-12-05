Da je živ, Nemanja bi pre nedelju dana proslavio svoj 21. rođendan i uveliko radio na svojim planovima.

- Rođendan mu je 28. novembra, pre nedelju dana bi proslavio 21. To je mladić koji je imao velike planove. U Zemun se prošle godine preselio kako bi olakšao sebi putovanje do posla s obzirom na to da je u tom delu Beograda i radio. Planirao je da u toj kući, koju je iznajmljivao, ostane kratko, da zaradi i otpočne zajednički život sa svojom devojkom, ali sada ništa od toga nije moguće - podseća izvor.