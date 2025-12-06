Slušaj vest

Majka i brat Keli, devojke za čije je ubistvo osuđen državljanin Srbije na 18 godina zatvora, sa suzama u očima slušali su izricanje presude pred sudom u Lozani, prenose švajcarski mediji.



Kako smo ranije pisali, državljanin Srbije, koga neki od švajacarskih medija nazivaju Bojan, osuđen je zbog brutalnog ubistva svoje devojke Keli na 18 godina zatvora. On je, kako je pisano, u maju 2023. godine u kolima izbo svoju devojku koja je nekoliko dana ranije raskinula sa njim. Lepu Keli, utvrđeno je, namamio je pričom o prodaji automobila za koji mu je ona dala novac.

Tokom suđenja u Lozani isplivali su jezivi detalji njihove trogodišnje veze, te se ispostavilo da je Keli bila žrtva nasilja, kako psihičkog, tako i fizičkog. Tokom veze sa Srbinom izgubila je kontakt sa skoro svim prijateljima, a on joj je redovno uzimao novac i nazivao je "svojom ličnom švajacarskom bankom", a više o tome pročitajte OVDE.

- U noći ubistva optuženi nije samo žrtvovao Kelin život, on je žrtvovao i živote njene majke i brata. Njihova sudbina je zauvek promenjena. Odabrao je da uništi nekoliko života samo da bi Keli uskratio budućnost u kojoj oni nisu bili zajedno - pročitao je sudija, a porodica žrtve je briznula u plač.

Karin, majka ubijene, u intervjuu za Blik je 2024. godine otkrila da je njena ćerka svog dželata upoznala preko zajedničkih prijatelja. Majka je navela da je mladić u početku delovao normalno, stanovao je u Lozani sa majkom i sestrom i Keli je povremeno ostajala i spavala u njihovoj kući.

- Primetila sam da često započinje poslove, ali ništa ne završava. Ipak, delovao je povučeno i normalno. Kako je vreme prolazilo počela sam da sumnjam da je kontroliše. Vrlo brzo nije mogla više da se viđa sa prijateljima. Nije mogao da podnese da ima život van veze - navodi majka i dodaje da joj ćerka nikada nije rekla da je zlostavljana:

- Često su se svađali, sumnjala sam da je tuče, ali ona nije priznavala. Ucenjivao ju je, molio da se pomire, obećavao da će se promeniti. Na dan kada je otišla da se vidi s njim već je bila prekinula tu vezu i on je bio prošlost.

Da podsetimo, državljanin Srbije devojku je izbo po vratu pa pozvao hitnu pomoć i rekao šta je uradio.

- Keli je izgubila dosta krvi i bila je moždano mrtva nekoliko dana pre nego što je i njeno srce stalo.