Taksista Boro Kuzmanović (53) koji je poginuo u strašnoj nesreći koja se dogodila 1. decembra u Novom Sadu, kada je osumnjičeni Andrija S. (25) direktno udario BMW-om u taksi, sahranjen je danas u 13 časova u rodnom selu Tomina kod Sanskog mosta!

Stravična nesreća u kojoj je Kuzmanović stradao dogodila se u ponedeljak uveče, kada je Andrija S. upravljajući BMW-om dao gas i direktno udario u Kuzmanovićevo taksi vozilo.

- Porodica i prijatelji danas su u velikom broju ispratili Boru na večni počinak. On je sahranjen u rodnom selu Tomina, a mnogi prijatelji iz okoline Novog Sada gde je živeo i radio, uputili su bližnjima iskreno saučešće, izražavajući tugu što mnogi nisu uspeli da dođu da ga isprate u večnu kuću zbog obaveza i puta - kaže jedan meštanin za Kurir.

Kuzmanović je inače u Kaću živeo sa suprugom, a rodom je iz Tomine u BiH.

- Mi još uvek ne možemo doći sebi i prihvatiti da našeg Bora nema. On je bio toliko dobar i vredan čovek, otišao je da zaradi za hleb, a kako je završio? Jednostavno nam je preteško, do skora smo se smejali i radovali sa njim - rekao je ranije rođak.

Da podsetimo, nesrećni Kuzmanović podlegao je povredama u bolnici gde je prevezen nakon stravičnog udesa u centru Novog Sada. On je te večeri prevozio tri devojke kada je na njega naleteo osumnjičeni Andrija S. sa kojim su se u kolima nalazila dvojica momaka.

Posle nesreće šestoro ljudi je prevezeno u bolnicu, ali je taksista ubrzo po prijemu preminuo.

- Vozač zelenog BMW-a je odjednom dao gas, auto ga je zaneo od velike brzine i prebacio ga u levu traku, nakon čega je direktno udario u taksi - ispričali su očevici.

Bio je vredan i dobar kolega

Direktor SOS taksi udruženja, čiji član je bio i preminuli Kuzmanović, Aleksandar Petrović naveo je da je Kuzmanović njihov dugogodišnji kolega.

- Svi smo još u šoku! Velika je to tuga i nesreća. Boro je moj dugogodišnji saradnik, poznajemo se 15-ak godina i bio je izuzetno vredan i dobar kolega - priča Petrović.

Podsetimo, Andrija S. ranije se fotografisao sa najpoznatijim blokaderima, tzv. "braćom roleks" - Lukom i Lazarom Stojkovićem, a ta fotografija je posle stravične nesreće u Novom Sadu isplivala u javnost.

