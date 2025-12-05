Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić položio je danas kamen temeljac buduće zgrade Policijske stanice Lazarevac i poručio da će nova zgrada službenicima obezbediti bolje uslove rada, a građanima bržu i kvalitetniju uslugu.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što stojimo ovde, na mestu gde danas počinjemo izgradnju nove Policijske stanice u Lazarevcu. Prošle godine bio sam ovde u poseti kada sam se ponovo vratio da budem ministar unutrašnjih poslova i razgovarali smo o svim problemima koji ovde postoje i o potrebi da se izgradi novi objekat, imajući u vidu da je prethodni objekat izgrađen 1954. godine, kada je Lazarevac imao svega 30 policijskih službenika, a današnji potencijal je petostruko veći“, poručio je ministar Dačić.

Ministar je naglasio da je izgradnja nove policijske stanice jedan korak napred da Lazarevac bude bezbednije mesto za život.

„To nije samo temelj za jedan novi objekat, već je i temelj za još bolje usluge građanima, jačanja poverenja, saradnje policije i građana jer video sam da je prošli put maltene deo naše policijske stanice bio smešten u kontejnerima“, rekao je Dačić.

Naglasio je da je Lazarevac dobar primer saradnje sa lokalnom samoupravom, kao i da je zahvaljujući tome i podršci lokalne zajednice policija ovde dobro integrisana i da se prepoznaje međusobno poverenje, navodi se u saopštenju MUP.

„Nova policijska stanica će obezbediti službenicima bolje, modernije i bezbednije uslove rada, što znači još efikasnije i bolje organizovane aktivnosti, a građanima će omogućiti bržu, dostupniju i kvalitetniju uslugu, ali i veći osećaj sigurnosti i bezbednosti ovde u Lazarevcu“, istakao je ministar Dačić.