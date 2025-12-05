Osumnjičenoj ženi je određeno zadržavanje do 48 sati
Hronika
ĆERKA MRTVA PIJANA PRETUKLA MAJKU (75)! Užasno porodično nasilje na Novom Beogradu, osumnjičena odmah uhapšena
Slušaj vest
Beogradska policija uhapsila je u četvrtak J.P. (47) zbog sumnje da je počinila krivično delo nasilje u porodici.
Incident se dogodio u stanu na Novom Beogradu, kada je J.P., u alkoholisanom stanju, nakon verbalne svađe, fizički napala svoju majku, Lj.P. (75).
Osumnjičena je majci nanela više udaraca rukama po telu.
J.P. je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv nje je podneta krivična prijava. Istragu u ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Reaguj
Komentariši