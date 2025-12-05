Slušaj vest

Sead Z. (29) koji se sumnjiči da je ubio Tutinca Nusreta Destanovića (28) u trenutku izvršenja zločina bio je uračunljiv, utvrdili su sudski veštaci Kliničkog centra Srbije.

Da podsetimo, zločin na Pešteru dogodio se u februaru 2024. godine, kada je Sead Z. ubio i bacio u bunar telo nesrećnog Destanovića koji je bio partner njegove bivše supruge R.K. On ga je namamio rekavši mu da će pričati o deci, a onda, kako se sumnja, nasrnuo na njega.

Prema nalazu, okrivljeni je u stanju da razume i svrhu sudskog procesa i da, sam ili uz pomoć branioca, pruži odbranu tokom suđenja.

I pored ovog nalaza, koji je prihvatilo i Više tužilaštvo u Novom Pazaru, kao i zastupnik porodice žrtve, odbrana je uložila prigovor. Branilac osporava zaključke psihijatrijskog veštačenja, ukazujući da postoje razlike u odnosu na raniji nalaz iz komisije Specijalna zatvorska bolnica, te traži da oba izveštaja budu usaglašena pre nastavka postupka.

Sudsko veće je, uzimajući u obzir zahtev odbrane, naložilo i dodatno veštačenje komunikacije, cilj je da se preciznije ispita sve prepiske ili razgovori okrivljenog, kako bi se razjasnilo da li je postojao element planiranja, organizacije ili eventualne psihičke disfunkcije u vreme zločina.

Odluka o daljim koracima u sudskom postupku očekuje se nakon što veštačenje bude završeno i predmet bude ponovo predočen sudu.

Ubio ga i bacio u bunar

Podsetimo, prema navodima optužnice, 8. februara prošle godine optuženi je oštrim predmetom naneo smrtne povrede Nusretu, a zatim njegovo telo bacio u napušteni bunar u selu Međugor, u okolini Sjenice. Telo je pronađeno dva dana kasnije.

Nakon izvršenja zločina, Sead Z. je pobegao u Austriju, gde je uhapšen 21. februara po međunarodnoj poternici koju je raspisao Viši sud.

Optuženi je krajem maja izručen pravosudnim organima u Novom Pazaru.