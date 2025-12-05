Slušaj vest

Sanjin Štilić, osumnjičeni za ubistvo Milana Šuše u Zemunu,uhapšen je po poternici Srbije u Sarajevu u BiH.

Kako piše portal Crna-Hronika, policija je Štilića uhapsila juče, a reč je o jednom od najtraženijih begunaca i osobi sa Interpolove poternice, koju Republika Srbija traži zbog teškog ubistva.

Milan Šuša Foto: Nenad Kostić, Printscreen

Odbio zaštitu

Podsetimo, Milan Šuša ubijen je 17. februara 2024, kada mu je maskirani napadač ispalio dva hica u glavu. Likvidacija se dogodila usred bela dana ispred Šušine kuće u Zemunu, a zabeležile su je nadzorne kamere.

Šuša je pre smrti samo dva meseca i dva dana bio na slobodi jer je sa višegodišnje robije izašao 15. decembra 2023. godine.

Kako smo ranije pisali, Šuša je bio je osuđen na 11 godina zbog pokušaja ubistva. Iz zatvora u Sremskoj Mitrovici je "kao potencijalno opasan" prebačen u "srpski Alkatraz" u Padinskoj Skeli, a odatle u niški kazamat, gde je ostao do poslednjeg dana robije. Iako je, kako se pretpostavlja, znao da je na meti, Šuša je uprkos tome odbio zaštitu.

- On je odbio zaštitu, rekao je da ne želi da bilo ko ide non-stop sa njim i da ne smatra da za njega postoji opasnost.

Saučesnik uveliko u pritvoru

Zbog ubistva Milana Šuše iz Zemuna, Više javno tužilaštvo u Beogradu je 23. avgusta prošle godine podiglo optužnicu protiv prvooptuženog Sanjina Štilića (33) i saučesnika Branka S. (34) iz Pančeva zbog sumnje da su ga brutalno likvidirali.

Savović je video Šušu kako u 10:03 "audijem 8” izlazi iz dvorišta porodične kuće i odmah javio telefonom preko aplikacije "signal" Sanjinu Štiliću, koji je potrčao ka kući Milana Šuše noseći u ruci pištolj.

- Nakon što je Šuša izašao iz vozila u nameri da zatvori kapiju, ubica mu je prišao i iz neposredne blizine, iznenada, kada se ubijeni okretao kako bi krenuo prema svom vozilu, u njega ispalio sedam projektila u glavu i telo, od kojih ga je šest pogodilo - navodi se u optužnici.