Profesor  B. B. (60) iz Novog Sada uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju.

Prema nezvaničnim saznanjima 021.rs, reč je o profesoru Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin".

On se sumnjici za krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju.


Sumnja se da je, kao profesor srednje škole, učenicima prikazivao na računaru snimke pornografske sadržine.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Kurir.rs/ 021.rs

