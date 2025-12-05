Slušaj vest

Profesor B. B. (60) iz Novog Sada uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju.

Prema nezvaničnim saznanjima 021.rs, reč je o profesoru Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin".

