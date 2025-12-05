Profesor B. B. (60) iz Novog Sada uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju.
OTKRIVENO U KOJOJ ŠKOLI JE PROFESOR UČENICIMA PUŠTAO PORNO FILMOVE: Policija odmah uhapsila Novosađanina
Prema nezvaničnim saznanjima 021.rs, reč je o profesoru Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin".
On se sumnjici za krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju.
Sumnja se da je, kao profesor srednje škole, učenicima prikazivao na računaru snimke pornografske sadržine.
Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
