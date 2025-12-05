UŽICE - Na magistralnom putu Užice - Čajetina, u mestu Bela Zemlja, došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo .

- Vozač automobila iz za sada nepoznatih razloga izgubio je kontrolu, udario u kamenu obalu pored puta i potom se prevrnuo na bočnu stranu. Nema informacija o povređenima, kaže za RINU jedan od očevidaca.