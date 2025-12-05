U Beloj Zemlji vozilo je udarilo u kamenu obalu i prevrnulo se; nema informacija o povređenima, a saobraćaj je bio usporen tokom uviđaja.
Hronika
STRAŠNA NESREĆA NA PUTU UŽICE-ČAJETINA: Izgubio kontrolu nad vozilom, udario u kamenu obalu, pa se PREVRNUO! Jeziv snimak s lica mesta (VIDEO)
UŽICE - Na magistralnom putu Užice - Čajetina, u mestu Bela Zemlja, došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo.
- Vozač automobila iz za sada nepoznatih razloga izgubio je kontrolu, udario u kamenu obalu pored puta i potom se prevrnuo na bočnu stranu. Nema informacija o povređenima, kaže za RINU jedan od očevidaca.
Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici odvijao se usporeno.
Kurir.rs/RINA
