UŽICE  - Na magistralnom putu Užice - Čajetina, u mestu Bela Zemlja, došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo.

- Vozač automobila iz za sada nepoznatih razloga izgubio je kontrolu, udario u kamenu obalu pored puta i potom se prevrnuo na bočnu stranu. Nema informacija o povređenima, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici odvijao se usporeno.

Kurir.rs/RINA

