Učenik Trehničke škole "Ivan Sarić" (15) pronađen je bez znakova života u automobilu u Subotici.

Prema još nepotvrđenim informacijama koje kruže po društvenim mrežama, dečak je navodno svake večeri sedeo u automobilu koji je bio parkiran u garaži, slušajući muziku.

Navodno je uobičajeno ostavljao odškrinuta vrata ili prozor, ali je sinoć, zbog hladnoće, sve zatvorio i uključio grejanje u automobilu.

Uzrok smrti pokazaće obdukcija, ali se pretpostavlja da je automobil radio celu noć i da su izduvni gasovi ušli u kabinu kroz ventilacioni sistem, te da se tinejdžer ugušio.

Kuriri/Telegraf

