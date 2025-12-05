Slušaj vest

Ceca M., rođaka odbegle lažne šamanke Marijane M.optužena da je zajedno sa prevarantskom porodicom obmanjivala ljude na nemačkom govornom području, sada čeka konačnu presudu, međutim, zahvaljujući odluci tužilaštva, uprkos ozbiljnim optužbama, ona neće ostati iza rešetaka!

- Umesto zatvorske kazne, Ceca će najverovatnije dobiti uslovnu kaznu. Ona je na suđenju priznala delo, nakon čega je njen branilac izjavio da će optužena vratiti 200.000 evra svojoj žrtvi - kaže izvor i dodaje da je sporazum o priznanju krivice sklopljen sa tužilaštvom.

- Kada je reč o žrtvi, radi se o osobi sa poteškoćama, koja ne ume da proceni rizik i koja je posebno laka meta, a interes žrtava ovde prevazilazi bilo koje druge interese. Odugovlačenje procesa bi dovelo samo do toga da žrtva ne dobije ni evro - rekao je državni tužilac na suđenju kada se, kako prenose austrijski mediji, "teška srca" odrekao prava da goni optuženu.

Sud je prihvatio predlog, uz obrazloženje da se u ovom slučaju prioritet daje materijalnom obeštećenju, a ne kažnjavanju po svaku cenu.

Presuda će zvanično biti potvrđena 9. decembra, kada se očekuje uplata dogovorenog iznosa.

Uverila ga da je na njega bačena kletva

Ceca je, podsetimo, optužena za brutalnu prevaru, zbog koje se u pritvoru nalazi i ostatak šamanskog klana, s tim da je prvoosumnjičena Srpkinja Marijana M. i dalje u bekstvu. Navodno, oni su svi rođaci koji su radili na isti način.

- Prema optužnici, Ceca je u maju prišla čoveku i ubedila ga da je na njega bačena kletva i objasnila mu da mu navodno ona može pomoći. Naravno, usluge je dobro naplatila, zbog čega je nesrećni čovek morao da podigne i kredit - podseća izvor.

Najpre mu je tražila 100 evra, a samo nekoliko dana kasnije uverila ga da je na njega bačena kletva i da ona može da ga spase, ali da mnogo koštaju "rituali i zaštita".

Oštećeni je od tog dana živeo u strahu, podigao je kredit i prema optužnici, deo je platio od imovine koju je već imao, a poslednje pare je dao nakon što je podigao kredit, verujući da će mu Cecina "pomoć" doneti mir.

- Mesecima je manipulisala njima, obilazila ga je i kod kuće i govorila da je opasno prekinuti "proces čišćenja" i tako je uspevala da izvuče veliku sumu novca.

Izvor dodaje da je slučaj prijavio policiji tek kada je posumnjao da je reč o prevari i kada je, na kraju, ostao bez ičega.

Upala u zamku policije

Nakon što je prijava podneta, nemački istražitelji su krenuli u akciju i osumnjičenoj postavili zamku.

- Na istom mostu i sa donekle istom pričom, ali unapred osmišljenom, istražitelji su napravili pravu zamku, prevarantkinja nijednog momenta ništa nije posumnjala. Prerušeni policajac joj se lažno predstavio i rekao da mu treba pomoć da od kletve očisti novac koji je dobio