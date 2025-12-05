Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu podneli su nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv R. P. (45) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Sumnja se da je on kao odgovorno lice privrednog društva „RP Invest 1980“ iz Kragujevca izvodio nelegalne građevinske radove na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Ulici majora Vladana Mikićevića bb, bez potrebne građevinske dozvole koju izdaje nadležni organ.

Policija, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu i u saradnji sa drugim nadležnim službama nastavlja dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do obrušavanja potpornih zidova i pristupne saobraćajnice kod kompleksa Centar izvrsnosti.

