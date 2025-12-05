Slušaj vest

Apelcioni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojom je bivša državna sekretarka u MUP Dijana Hrkalović. zbog trgovine uticajem bila osuđena na kaznu od godinu i četiri meseca zatvora i naložio novo suđenje. Takođe, ukinuta je presuda i u odnosu na bivšeg načelnika Službe za specijalne istražne metode Dejana Milenkovića, koji je bio oslobođen optužbi, dok je Apelacioni sud nekadašnjem načelniku novosadske policije koji je bio osuđen na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja kaznu povećao na četiri godine zatvora.

- U odnosu na okr. Dijanu Hrkalović i u odnosu na okr. Dejana Milenkovića, usvajanjem žalbe javnog tužioca, prvostepena presuda je ukinuta i u tom delu predmet vraćen na ponovno suđenje - navodi se u odluci Apelacionog suda.

Kako se navodi, kada je u pitanju povećanje kazne Šušnjiću, Apelacioni sud smatra da je prvostepeni sud dao prenaglašen značaj olakšavajućim okolnostima, a umanjen značaj činjenici da je okrivljeni Šušnjić krivično delo izvršio na mestu načelnika PU Novi Sad.

- Naime, i po oceni Apelacionog suda neosuđivanost okrivljenog Šušnjića, pripadnika policije, za koga se prema položaju na kome se nalazio očekuje da je neosuđivano lice, ne može dati toliki značaj za odluku o kazni, dok nasuprot mišljenju prvostepenog suda okolnost da je okrivljeni Šušnjić postupao kao načelnik policijske uprave za Novi Sad, prilikom izvršenja predmetnog krivičnog dela, te da je upravo suprotno od svih moralnih i zakonskih pravila postupao kršeći zakon iako je bio ovlašćen i u obavezi da sprovodi zakon, zbog čega je stepen njegove krivice na znatno višem nivou od onog koji je neophodan i nužan kod uobičajenog vršenja ovih krivičnih dela - navodi se u odluci.

U pogledu oslobađajućeg dela presude, Apelacioni sud, nalazi da se osnovano izjavljenom žalbom tužioca ukazuje da je prvostepena presuda u odnosu na Milenkovića i Dijanu Hrkalović ne sadrži jasne razloge zbog čega pobijana presuda nije mogla biti ispitana.

- Apelacioni sud posebno ističe da je prilikom odlučivanja u odnosu na Dijanu Hrkalović, zbog postavljanja pravne kvalifikacije produženog krivičnog dela trgovina uticajem, kada je usvojio žalbu tužioca, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, u pogledu izdvojene krivično pravne radnje koja se odnosi na operativnu obradu „Mangusta", u odnosu na okrivljenu presuda morala biti u celosti ukinuta, zbog čega će prvostepeni sud u ponovnom postupku raspravljati o svim krivično pravnim radnjama koje su okrivljenoj Hrkalović stavljene na teret - navodi se u obrazloženju odluke Apelacionog suda u Beogradu.

Ovaj sud navodi i da žalbe branioca Dijane Hrkalović, uopšte nije razmatrao jer je presuda ukinuta pošto je uvažena žalba JTOK.

Dijana Hrkalović, podsetimo, bila je oglašena krivom da je od 14. februra 2017. godine do 27. marta 2018. godine u Beogradu, koristeći svoj službeni položajdržavnog sekretara MUP RS posredovala da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti na taj način što je uticala na Dejana Milenkovića, da po već izvršenom pretresanju uređaja za automatsku obradu podataka i opreme koji su oduzeti od Veljka Belivuka, i ostalih u krivičnom postupku za ubistvo Vlastimira Miloševića, nedostave Višem sudu i Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.